Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar acil servislere akın etti
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Acemi kasaplar acil servislere akın etti

1 saat önce

Acemi kasaplar acil servislere akın etti Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendine zarar veren acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı Yaralanan bir vatandaş 36 yıldır kurban kestiğini ilk kez kendini kestiğini söyledi Sabah saat 08.30'dan 09.

Acemi kasaplar acil servislere akın etti
Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendine zarar veren acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı
Yaralanan bir vatandaş 36 yıldır kurban kestiğini ilk kez kendini kestiğini söyledi
Sabah saat 08.30'dan 09.30'a kadar kadar kamu ve özel hastanelere yaklaşık 50 acemi kasap başvurdu
ADANA - Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bir vatandaş 36 yıldır kurban kestiğini ilk kez kendini kestiğini söyledi.
Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.
Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazıları da sinirlenip basın mensuplarına tepki gösterip yaralanan yerini gizlemeye çalıştı.
Elini kesen Selahattin Kızmaz isimli bir vatandaş ise 36 yıldır kendi kurbanını kendisi kestiğini belirterek, "İlk kez kurbanımı keserken elimi kestim" diyerek gülümsedi.
Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken bir vatandaşın burnundan yaralı olması dikkat çekti.
Saat 08.30'dan 09.30'a kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelerine 50'ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.
Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
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