Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu
40 dakika önce
Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.
Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:32 Kaynak: AA
Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi
DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.
Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti Kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı