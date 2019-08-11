Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu
Son Dakika Güncel Haber

Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

40 dakika önce

Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.

Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu, System.String[]
Denizli Devlet Hastanesi önünde bekleyen ambulanslar
Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi
DENİZLİ - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 103 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanenin yolunu tuttu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı
Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti Kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 15:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]