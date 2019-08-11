Acemi kasaplar hastanelere akın etti
31 dakika önce
BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.
Bursa merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.
- Bursa
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