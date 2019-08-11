Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
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Acemi kasaplar hastanelere akın etti

8 dakika önce

BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

Acemi kasaplar hastanelere akın etti, System.String[]
BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.
Bursa merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.


- Bursa
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:27 Kaynak: DHA
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