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Acemi kasaplar hastanelere akın etti

22 dakika önce

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Acemi kasaplar hastanelere akın etti, System.String[]
Sivas'ta Kurban Bayramının ilk gününde kazara çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban bayramının gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Bazı kasaplar da yaralarını saklamaya çalışırken görüntülendi. Kurban keserken yaralanmalardan dolayı 80 kişi Sivas Numune Hastanesi acil servisine başvurdu. - SİVAS
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
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