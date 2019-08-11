Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Son Dakika Güncel Haber

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

1 saat önce

Malatya'da acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Acemi kasaplar hastanelere akın etti, System.String[]
Malatya'da acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Malatya'da her kurban bayramında olduğu gibi bu yıl da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi yaralı acemi kasaplarla doldu.

Kurbanlıklarını kendi imkanları ile kesmek isteyen bir çok vatandaş kesim sırasında kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı. Acil servise gelen acemi kasapların çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. - MALATYA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı
Parti kuracağı konuşulan Davutoğlu ile aynı karede görünen eski CHP'li vekil: İfşa oldum Kurban pazarında gerginlik! Zabıta ile vatandaşlar birbirine girdi Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 13:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]