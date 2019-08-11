Acemi kasaplar hastanelere akın etti
1 saat önce
Malatya'da acemi kasaplar hastanelere akın etti.
Malatya'da acemi kasaplar hastanelere akın etti. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:16 Kaynak: İHA
Malatya'da her kurban bayramında olduğu gibi bu yıl da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi yaralı acemi kasaplarla doldu.
Kurbanlıklarını kendi imkanları ile kesmek isteyen bir çok vatandaş kesim sırasında kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı. Acil servise gelen acemi kasapların çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. - MALATYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı Parti kuracağı konuşulan Davutoğlu ile aynı karede görünen eski CHP'li vekil: İfşa oldum Kurban pazarında gerginlik! Zabıta ile vatandaşlar birbirine girdi Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı