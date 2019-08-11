ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Kamera Ersan SAN İstanbul DHAKurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Kamera Ersan SAN İstanbul DHA

Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kendi araçları veya ambulansla gelen yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

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