ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
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Kamera Ersan SAN İstanbul DHAKurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti.
Kamera Ersan SAN İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:44 Kaynak: DHA
Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kendi araçları veya ambulansla gelen yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
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