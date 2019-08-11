Son Dakika Haberleri: ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
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ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

56 dakika önce

Kamera Ersan SAN İstanbul DHAKurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Kamera Ersan SAN İstanbul DHA
Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kendi araçları veya ambulansla gelen yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:44 Kaynak: DHA
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