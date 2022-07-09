ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ, 'KAYINÇOM YANLIŞLIKLA DAMARIMI KESTİ SIKINTI YOK' DEDİ

İZMİT'te kurban kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Elinden yaralandığı için hastaneye gelen kişi, "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti sıkıntı yok, biz alışığız bunlara" dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı kişiler, kurbanın darbeleri ya da bıçaklarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne tedavi görmeye geldi. Burada tedavi gören acemi kasapların tamamına yakını pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında elinden yaralanan ve hastaneye tedavi görmeye gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, "Kayınçom yanlışlıkla damarımı kesti sıkıntı yok, biz alışığız bunlara" dedi. (DHA)