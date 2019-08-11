Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
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Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

1 saat önce

Eskişehir'de Kurban Bayramının ilk saatlerinde yaralanan onlarca vatandaş hastanelere akın etti.

Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu, System.String[]
Eskişehir'de Kurban Bayramının ilk saatlerinde yaralanan onlarca vatandaş hastanelere akın etti.

Bayram namazı sonrasında kurbanlık kesimine başlayan çok sayıda vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yakınlarının yardımı ile Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere giden vatandaşların tedavileri kısa sürede tamamlanarak, gönderildi. Eskişehir Şehir Devlet Hastanesi'ne gelen yaralı vatandaşlardan Faruk Çalışkan, kaza sonucunu elini kestiğini belirterek, "Tedavim tamamlandı. Gidip kaldığım yerden devam edeceğim. Bir daha kesmemek için daha dikkatli çalışacağım" dedi.

Alınan bilgiye göre, kesim işleminin başlamasının ardından öğle saatlerine kadar yüzden fazla vatandaşın kesi tanısı ile hastanelere başvurdukları öğrenildi. - ESKİŞEHİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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