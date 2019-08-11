Son Dakika Haberleri: "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

44 dakika önce

Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Kırklareli'nde bayramın ilk saatlerinde 5 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da kurbanın derisini yüzerken kendini yaraladı.
Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Köçer Çetintürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık keserken bir anlık dalgınlığı nedeniyle bıçakla elini kestiğini söyledi.
Çetintürk, tedavisi için arkadaşlarının yardımıyla hastaneye geldiğini ifade etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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