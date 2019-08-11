Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Kayseri'de, sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kendileri kesen vatandaşlardan bazıları yaralandı.
Kayseri'de, sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kendileri kesen vatandaşlardan bazıları yaralandı. Yaralılar tedavi için Kayseri Devlet Hastanesine geldi. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:29 Kaynak: AA
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