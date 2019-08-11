Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Acemi kasaplar hastanelik oldu

26 dakika önce

Kayseri'de, sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kendileri kesen vatandaşlardan bazıları yaralandı.

Kayseri'de, sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kendileri kesen vatandaşlardan bazıları yaralandı. Yaralılar tedavi için Kayseri Devlet Hastanesine geldi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:29 Kaynak: AA
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