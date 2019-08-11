"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
55 dakika önce
Gaziantep'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 76 kişi kendisini yaraladı.
Gaziantep'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 76 kişi kendisini yaraladı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:14 Kaynak: AA
"Acemi kasaplar" yakınları ya da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar, taburcu edildi.
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