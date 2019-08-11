"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Gaziantep'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 76 kişi kendisini yaraladı.

Gaziantep'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 76 kişi kendisini yaraladı.

"Acemi kasaplar" yakınları ya da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar, taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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