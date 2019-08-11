"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi ADANA - Adana'da kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar kendilerini yaralayınca hastanelik oldu.
Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi ADANA - Adana'da kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar kendilerini yaralayınca hastanelik oldu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:17 Kaynak: AA
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