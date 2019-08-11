"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
49 dakika önce
Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmeleri ADIYAMAN - Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar", hastanelerde yoğunluk oluşturdu.
Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmeleri Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:20 Kaynak: AA
ADIYAMAN - Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar", hastanelerde yoğunluk oluşturdu.
Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı