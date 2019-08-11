"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinden detaylar Kurbanlık keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi "Acemi kasaplar" hastanelik oldu MALATYA - Malatya'da bayram dolayısıyla kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastanelik oldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinden detaylar

Kurbanlık keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi "Acemi kasaplar" hastanelik oldu

MALATYA - Malatya'da bayram dolayısıyla kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastanelik oldu.

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Hastanelere ambulans ve özel araçlarla gelen yaralı vatandaşların çoğu ayakta tedavi edildi.

Kurban bayramının ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 40 kişinin yaralanmadan dolayı hastanelere başvurduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Parti kuracağı konuşulan Davutoğlu ile aynı karede görünen eski CHP'li vekil: İfşa oldum

Kurban pazarında gerginlik! Zabıta ile vatandaşlar birbirine girdi

Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı

Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı