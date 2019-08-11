"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

İstanbul'da kurban keserken yaralanan birçok "acemi kasap" hastanelerin acil servislerine başvurdu.

İstanbul'da kurban keserken yaralanan birçok "acemi kasap" hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kentte kurban kesmeye veya kesen kasaplara yardım etmeye çalışan çok sayıda vatandaş yaralandı.

Yaralanan vatandaşların bir kısmı ayakta tedavi edildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kağıthane Devlet Hastanesine kendi araçları veya ambulansla gelen vatandaşlar, zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Yaralılar, şehrin farklı bölgelerinde bulunan birçok hastanenin acil servisine de başvurdu.

Aralarında Bağcılar, Haseki, Bakırköy Dr. Sadi Konuk eğitim ve araştırma hastanelerinin de bulunduğu kentteki birçok hastaneye giden vatandaşların, bıçak ve satır kesiği ile hayvan tepmesi sonucu yaralandığı görüldü.

Hastanelere başvuran yaralıların büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Anadolu Yakasında da yaralanan kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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