Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Acemi kasaplar hastanelik oldu

55 dakika önce

Antalya'da kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 89 kişi hastanelere başvurdu.

Antalya'da kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 89 kişi hastanelere başvurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Kentte bayram namazının ardından 89 kişi, kurban kesim işlemi sırasında kendini yaraladı.
Bazı vatandaşlar küçük kesiklerle yaralanırken, bazıları ise oluşan derin kesikler nedeniyle 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.
Hastane yetkilileri, kurban kesiminin kasaplar ve ehil kişilerce yapılması gerektiğini hatırlattı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:51 Kaynak: AA
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