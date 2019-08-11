Acemi kasaplar hastanelik oldu

Antalya'da kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 89 kişi hastanelere başvurdu.

Antalya'da kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 89 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Kentte bayram namazının ardından 89 kişi, kurban kesim işlemi sırasında kendini yaraladı.

Bazı vatandaşlar küçük kesiklerle yaralanırken, bazıları ise oluşan derin kesikler nedeniyle 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

Hastane yetkilileri, kurban kesiminin kasaplar ve ehil kişilerce yapılması gerektiğini hatırlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı

Erzurum'da Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu

İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı