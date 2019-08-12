"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü bin 999 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bin 999 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerine başvuran bin 999 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan 37 vatandaşın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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