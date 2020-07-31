Acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu. Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen acemi kasapların genellikle parmak, kol ve bacaklarından yaralandığı görüldü. Ambulanslarla da getirilen yaralılardan kimisinin kurban kesimine başlamadan kendilerini yaraladıkları, kimisinin de başkalarının bıçak darbesiyle yaralandığı öğrenildi. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar taburcu edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:27

Kaynak: İHA

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