"Acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika

Kentte, bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 36 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu.

Kurban Bayramı 'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:18

Kaynak: AA

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