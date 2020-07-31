"Acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da kurban kesmek isterken yaralananlar hastanelere müracaat etti.

Malatya'da bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 80 kişi kendini yaraladı.

"Acemi kasaplar", yakınları ya da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar taburcu edildi.

Kurban kesimi esnasında bacağından yaralanan Mehmet Aybek, "Kendim kestim, kasap değilim, acemilik. Bıçak denk geldi, ufak kesik oldu. Çok şükür, bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışan bazı kişiler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hayvan darbesi ya da kesici aletle yaralanan 113 kişi ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında yaralanan Hikmet Ceylan, "Kurbanı keserken bıçak kaydı ve elime geldi. Elim biraz kesildi, hastaneye geldim, tedavi oldum." dedi.

- Adıyaman

Adıyaman'da kurban kesimi sırasında yaralanan 15 kişi hastanelik oldu.

Kurban ibadetini yerine getirenlerden bazıları, hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla hastanelere kaldırılan 15 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep

Gaziantep'te bayram namazının ardından başlayan kurban kesim işlemleri sırasında 73 kişi yaralandı.

"Acemi kasaplar", yakınları ya da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedavileri ayakta yapılan yaralılar taburcu edildi.