"Acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika

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Kurban keserken yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi - Sivas

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Yaralılardan bir çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, az sayıda yaralının tedavisi ise devam ediyor.