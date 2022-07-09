Kurban kestikleri sırada babasının bıçak darbesiyle kolundan yaralanan Ramazan Kahraman , "Ben kafayı tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince koluma kaptırdı, kaslarda kesik oluştu. Çok ciddi bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu - Son Dakika

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