Kocaeli'de bayramın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.
Bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kurban kestikleri sırada babasının bıçak darbesiyle kolundan yaralanan Ramazan Kahraman, "Ben kafayı tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince koluma kaptırdı, kaslarda kesik oluştu. Çok ciddi bir şey yok." diye konuştu.
Sol elinden yaralanan Ömer Vural ise zapt etmeye çalıştığı sırada kurbanlığın dönmesiyle boynundaki ipin elindeki deriyi sıyırdığını anlattı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu - Son Dakika