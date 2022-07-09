"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dış plan görüntüsü

Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesinden görüntüsü

Niyazi Sarı ile röportaj

Murat Özel ile röportaj Uşak'ta kurban kesmeye çalışırken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesen kasaplar ile bazı vatandaşlar kesim sırasında kesici aletlerle ve hayvan darbeleriyle yaralandı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Burada tedavileri yapılan vatandaşlar, daha sonra taburcu edildi.

Elinde oluşan kesiğe dikiş atılan Niyazi Sarı, "Kurban keserken babam derisini yüzüyordu, ben de paçasından tutuyordum koyunun. Babam bıçağı elinden kaçırdı, o da benim elime geldi. Derin bir kesik oluştu. Galiba elime 3-4 dikiş atıldı." dedi.

Yine kolunda kesik oluşan Murat Özel ise "Kurbanı keserken bıçak elimden kontrolsüzce kaçınca kolumu kesti. Kesik derin olduğu için dikiş attırdım. Çok şükür fazla bir şey yok." diye konuştu.