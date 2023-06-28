Her bayram aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika
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Her bayram aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu

28.06.2023 10:15

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, kendilerini yaraladı. Bıçakla elini ve kolunu kesenlerden bazıları hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Yaralanan onlarca vatandaş hastanede tedavi gördükten sonra kurban kesimine devam etti.

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

BOYNUZUYLA YARALADI

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı. Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

GÜLEREK ANLATTILAR

Kayseri'de kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar da hastaneye akın etti. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

DİĞER KASAPLARI UYARMAYI İHMAL ETMEDİLER

Kırklareli'nde de kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı. Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vehbi Çetin kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti. Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA
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Kurban Bayramı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her bayram aynı manzara! Acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika


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