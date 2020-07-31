Acemi kasaplar, hastaneye akın etti - Son Dakika

AKSARAY'da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kentte daha önce belirlenen alanlarda kurbanlar kesildi. Kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih edenler de oldu. Bu nedenle de her yıl olduğu gibi bu yıl da hastanelerin acil servislerinde manzara değişmedi. Kurban keserken vücutlarının çeşitli yerlerini kesip yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Sabah saatlerinde başvuran acemi kasap sayısı 20'yi buldu. 30 yıldır kurbanını kendisinin kestiğini belirten Ekrem Turgut (70), İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Büyükbaş havyanın ağzına elimi soktum. O esnada hayvanın dişiyle parmaklarımı kestim dedi.Nedim Coşkun ise, Kurbanı komşularımızın yardımıyla yere yatırdık. Hayvan kafasını kaldırınca boynuzu benim ayağıma çarptı. Sağ ayağım kırıldıdiye konuştu.