Acemi kasaplar hastaneye koştu - Son Dakika

Acemi kasaplar hastaneye koştu

ADIYAMAN - Kurban Bayramının 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye'de, olduğu gibi Adıyaman'da da, acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi. Bazı vatandaşlar ise kaçan kurbanlıklarını yakalamak isterken kurbanlıkların kendilerini sürüklemesi sonucu yaralandı. Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.