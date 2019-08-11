Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar iş başında
Son Dakika Güncel Haber

Acemi kasaplar iş başında

1 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine koştu.

Acemi kasaplar iş başında, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine koştu.

Kurbanlıkları keserken ya da başkalarının kurbanlarını kesen bazı vatandaşlar ya kendilerini, ya da yanındakini yaraladı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen vatandaşların parmak, kol ve bacaklarını yaralandığı görüldü.

Yaralanan Kadir Ceyhan, "İki bayramdır beni kesiyor arkadaşım. İnsan iki defa kesilir mi? Akacak kan damarda durmazmış. Kendi kurbanımızı kesiyorduk ve arkadaşımın bıçağı elime girdi" diye konuşu.

Ceyhan, röportaj sonrası gazetecilere 'hangi kanalda çıkacağız'? diye sordu. - KAHRAMANMARAŞ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi Depremin vurduğu Denizli'de bayram buruk geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 10:33:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar iş başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]