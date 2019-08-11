Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini kesti
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Zonguldak Alaplı ilçesinde acemi kasaplar, kurban yerine kendilerini kestiler.
Zonguldak Alaplı ilçesinde acemi kasaplar, kurban yerine kendilerini kestiler. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar kendilerini keserek yaraladı. Alaplı Devlet Hastanesinin Acil servis polikliniğine ilk günde, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini kesen acemi 10 kasap, başvurdu. Doktorlar tarafından acemi kasaplara ilk yardım müdahalesi yapılarak tedavi edildiler. - ZONGULDAK
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