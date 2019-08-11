Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini kesti
Son Dakika Güncel Haber

Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini kesti

31 dakika önce

Zonguldak Alaplı ilçesinde acemi kasaplar, kurban yerine kendilerini kestiler.

Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini kesti, System.String[]
Zonguldak Alaplı ilçesinde acemi kasaplar, kurban yerine kendilerini kestiler.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar kendilerini keserek yaraladı. Alaplı Devlet Hastanesinin Acil servis polikliniğine ilk günde, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini kesen acemi 10 kasap, başvurdu. Doktorlar tarafından acemi kasaplara ilk yardım müdahalesi yapılarak tedavi edildiler. - ZONGULDAK
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı
Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:52:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]