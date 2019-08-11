Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
1 saat önce
Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.
Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.
Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN
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