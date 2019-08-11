Son Dakika Haberleri: Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
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Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti

1 saat önce

Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.

Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti, System.String[]
Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.

Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.

Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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