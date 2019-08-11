Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti

Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kestiADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.

Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti

ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesti. Bayramın ilk gününde tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti.

Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.

Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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