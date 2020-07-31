Acemi kasaplar yine kendini kesti - Son Dakika

Acemi kasaplar yine kendini kesti

- Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendine zarar veren acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı

- Sabah saat 08.00'dan 10.30'a kadar kamu ve özel hastanelere yaralanan 34 acemi kasap başvurdu

DÜZCE - Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere getirildi. Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken bir vatandaşın kalçasından yaralı olması dikkat çekti.

Saat 08.00'dan 10.30'a kadar kent genelinde kamu ve özel hastanelerine 34 yaralının geldiği öğrenildi.