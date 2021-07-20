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Acemi kasapların sayısı 110'a ulaştı - Son Dakika

Acemi kasapların sayısı 110'a ulaştı

20.07.2021 15:18
Acemi kasapların sayısı 110'a ulaştı, System.String[]

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk günü kurban keserken yaralananların sayısı 110'a ulaştı.

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk günü kurban keserken yaralananların sayısı 110'a ulaştı.

Sivas'ta Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının kılınması ile kurban kazaları da görülmeye başlandı. Kurban kesim işleminin başladığı ilk saatlerden itibaren yanlışlıkla kendini kesen, kurbanlık tarafından tepilen veya acemi bir kasap tarafından kesilenler hastanelerin yolunu tuttu. İlk günde öğle saatlerinde yaralananların sayısı 110'a kadar ulaştı. Bayram dolayısı ile acil servislerdeki personel azlığı işleri biraz güçleştirdi. Kazazedeler tedavi için beklemek zorunda kaldı. - SİVAS

Bayram, Kurban, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acemi kasapların sayısı 110'a ulaştı - Son Dakika


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