Acemi kasaplığa son, kurban kesim kursu açılacak - Son Dakika

Bilecik'te son yıllarda yaşanan acemi kasap vakalarının ardından kurban kesim kursu açılmasına karar verildi.



Bilecik'i Bozüyük ilçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, her bayram yaşanan acemi kasap görüntülerinin önüne geçilmesi için kurban kesim kursu açılmasına karar verildi. Büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim elemanı adı altında açılacak kurs 20 saatten oluşacak. Hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 18.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek. 20 Temmuz pazartesi günü akşamı başlayacak kurslar için başvurular aynı günün akşamı saat 17: 30'a kadar devam edecek. Sınırlı sayıda olan kontenjan nedeniyle kursa katılmak için vatandaşların zaman kaybetmeden başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı. - BİLECİK