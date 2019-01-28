Acemi Sporcuların Koşu Bandından Düştüğü Anlar Kamerada
1 saat önce
Şanlıurfa'da spor salonunda acemi sporcuların koşu bandından düşerek gülümsettiği anlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa
'da spor salonunda acemi sporcuların koşu bandından düşerek gülümsettiği anlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü
ilçesinde bulunan bir spor salonunda spora yeni başlayan acemi sporcular gülümsetti. Sporcular, salonda bulunan koşu bandında bir süre koştuktan sonra bir anlık dalgınlıkla yere çakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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