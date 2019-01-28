Son Dakika Haberleri: Acemi Sporcuların Koşu Bandından Düştüğü Anlar Kamerada

Acemi Sporcuların Koşu Bandından Düştüğü Anlar Kamerada

1 saat önce

Acemi sporcuların koşu bandından düştüğü anlar kamerada Sporcuların gülümseten anları kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'da spor salonunda acemi sporcuların koşu bandından düşerek gülümsettiği anlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Acemi sporcuların koşu bandından düştüğü anlar kamerada
Sporcuların gülümseten anları kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da spor salonunda acemi sporcuların koşu bandından düşerek gülümsettiği anlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bulunan bir spor salonunda yeni spora başlayan acemi sporcular gülümsetti. Sporcular, salonda bulunan koşu bandında bir süre koştuktan sonra anlık dalgınlıklarıyla yere çakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Genel
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