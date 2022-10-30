Esenyurt'ta acemi sürücü 5 kişilik aileye çarptı! Anne ve iki kızı yaralandı

Eşiyle market alışverişi yapan kadın, eve dönüşte aracı kullanmak istedi. Market önünde aracı bir kaç kez stop ettiren kadın, araç hareket ettikten sonra kontrolü sağlayamayarak, karşıdan karşıya geçen bir aileye çarptı. Olayda karşıya geçmeye çalışan anne ve iki kızı yaralanırken, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANNE VE 2 KIZI YARALANDI

Gaz ile freni karıştırdığı iddia sürücünün yaşattığı dehşet anları ise kameraya yansıdı. Kazada anne ve iki kızı yaralandı. İki kişi ise ani refleksle kaçarak kazayı yara almadan atlattı. Ayrıca görüntülerde aracın park halindeki bir kamyonete çarptığı gözüküyor.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan dehşet verici anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki bir aracın aniden hareket edip, yoldan karşıdan karşıya geçen aileye çarptığı görülürken, hastaneye kaldırılan küçük kızın bacağında kırıklar olduğu, bu nedenle ise ameliyat olacağı öğrenildi.

''KIZLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Olay anlarını anlatan Abdullah Çaka, "Alışveriş sonrasında karı koca marketten çıkıyor. Arabaya binerken kadın arabayı sürmek istiyor. Kadın acemi olduğu için heyecan yapıyor ve arabayı kaldıramıyor. Daha sonrasında gaz ile freni karıştırarak 5 kişilik aileye çarpıyor. Kaza anne ve iki kızı yaralandı. Kızlardan birinin ise durumunun ağır olduğu söylendi" dedi.