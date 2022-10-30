Esenyurt'ta acemi sürücü 5 kişilik aileye çarptı! Anne ve iki kızı yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta acemi sürücü 5 kişilik aileye çarptı! Anne ve iki kızı yaralandı

30.10.2022 15:13

İstanbul Esenyurt'ta market alışverişi sonrası araba kullanmak isteyen acemi sürücü, yolun karşısına geçen 5 kişilik aileye çarptı. Korkutan kazada anne ve iki kızı yaralandı.

Eşiyle market alışverişi yapan kadın, eve dönüşte aracı kullanmak istedi. Market önünde aracı bir kaç kez stop ettiren kadın, araç hareket ettikten sonra kontrolü sağlayamayarak, karşıdan karşıya geçen bir aileye çarptı. Olayda karşıya geçmeye çalışan anne ve iki kızı yaralanırken, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANNE VE 2 KIZI YARALANDI

Gaz ile freni karıştırdığı iddia sürücünün yaşattığı dehşet anları ise kameraya yansıdı. Kazada anne ve iki kızı yaralandı. İki kişi ise ani refleksle kaçarak kazayı yara almadan atlattı. Ayrıca görüntülerde aracın park halindeki bir kamyonete çarptığı gözüküyor.

Acemi sürücü 5 kişilik aileye böyle çarptı

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan dehşet verici anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki bir aracın aniden hareket edip, yoldan karşıdan karşıya geçen aileye çarptığı görülürken, hastaneye kaldırılan küçük kızın bacağında kırıklar olduğu, bu nedenle ise ameliyat olacağı öğrenildi.

''KIZLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Olay anlarını anlatan Abdullah Çaka, "Alışveriş sonrasında karı koca marketten çıkıyor. Arabaya binerken kadın arabayı sürmek istiyor. Kadın acemi olduğu için heyecan yapıyor ve arabayı kaldıramıyor. Daha sonrasında gaz ile freni karıştırarak 5 kişilik aileye çarpıyor. Kaza anne ve iki kızı yaralandı. Kızlardan birinin ise durumunun ağır olduğu söylendi" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Alaattin Yazici Yazici: ben 48 yaşındayım 3 kez kaza yaptım üçündede arabama bayan çarptı. bayanların araç kullanması güzel ama eğitimleri uzatmaları şart . yapıları gereği şaşırıyorlar panikliyorlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta acemi sürücü 5 kişilik aileye çarptı! Anne ve iki kızı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta acemi sürücü 5 kişilik aileye çarptı! Anne ve iki kızı yaralandı - Son Dakika
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