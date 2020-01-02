Acemi sürücü berber dükkanına daldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Acemi sürücü berber dükkanına daldı - Son Dakika Dünya

Acemi sürücü berber dükkanına daldı

6 saat önce

Çin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı.

Acemi sürücü berber dükkanına daldı, System.String[]

Çin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çin'in Sincan bölgesindeki Kaşgar kentinde meydana geldi. Ana yolda ilerleyen kadın sürücü, sağa park etmek için direksiyonu çevirdi. Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu araç berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin o sırada küçük bir çocuğu tıraş ettiği, aracın ise ön camı kırarak içeriye daldığı görüldü. Şaşkın bir şekilde içeriye dalan araca bakan çocuk ve berberin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlar anbean kaydedildi. Yerel medya, kazada yaralanan olmadığını duyurdu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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