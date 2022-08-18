Acemi sürücü dehşet saçtı... Çarptığı kadının bacağı koptu - Son Dakika
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Acemi sürücü dehşet saçtı... Çarptığı kadının bacağı koptu

18.08.2022 11:31
Acemi sürücü dehşet saçtı... Çarptığı kadının bacağı koptu

Acemi sürücü dehşet saçtı.

Acemi sürücü dehşet saçtı... Çarptığı kadının bacağı koptu

Esenyurt'ta panikleyerek frene basmayan sürücü kadına çarptı: o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta acemi sürücü frene basmayınca korku dolu anlar yaşandı. Kazada evinin önünde ailesi ile sohbet eden bir kadın, demir korkuluklarla araç arasında sıkışırken, bir bacağının koptuğu öğrenildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir aile, apartmanlarının önünde sohbet ederken, karşı apartmana gelen bir kadın aracına bindi. Acemi şoför direksiyona geçti fakat panikleyerek frene basmayınca korku dolu anlar yaşandı. Ailesi ile sohbet eden kadın, acemi şoförün kullandığı araç ile demir korkulukların arasına sıkıştı. Ailesi ve mahalleli sıkışan kadını aracı geri çekerek kurtarırken, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını gören ailesi çığlıklar atarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bacağının koptuğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acemi sürücü dehşet saçtı... Çarptığı kadının bacağı koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acemi sürücü dehşet saçtı... Çarptığı kadının bacağı koptu - Son Dakika
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