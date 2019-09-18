Son Dakika Haberleri: Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı

1 saat önce

Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldıBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen acemi sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile sonra da poliklinik kapısına çarptı.

Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen acemi sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile sonra da poliklinik kapısına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Bozüyük Devlet Hastanesi bahçesinde V.Ö. idaresindeki 11 DM 673 plakalı otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. İlk olarak park halindeki 11 DG 141 plakalı araca daha sonra ise poliklinik giriş kapısına çarpan sürücü etrafta paniğe neden oldu. Çarpmanın etkisi ile araçlarda ve hastane poliklinik kapısında maddi hasar meydana gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı

Devlet Hastanesi, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari'de bir doktor, hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:27:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Acemi sürücü fren yerine gaza basıp hastaneye böyle daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]