Son Dakika Haberleri: Acemi sürücü kaldırıma daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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Acemi sürücü kaldırıma daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Adana'da ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu.

Acemi sürücü kaldırıma daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak isteyen S.K. isimli kadın bir süre aracı sürdükten sonra heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. S.K. ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

HER ŞEYİKAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını polis merkezine götürdü. Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. S.K. iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi.

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracın sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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