Son Dakika › 3. Sayfa › Acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi - Son Dakika
Acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi
7 saat önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Çatalzeytin ilçesinden Türkeli ilçe merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki üç araca çarparak durabildi.
Kazada M.Y. yara almadan kurtulurken, otomobilde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. - SİNOP
Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti