Son Dakika Haberleri: Acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi
Son Dakika 3. Sayfa Acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi - Son Dakika

Acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi

7 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi.

Acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında acemi sürücü, yol kenarındaki 3 araca çarparak durabildi.


Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Çatalzeytin ilçesinden Türkeli ilçe merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki üç araca çarparak durabildi.


Kazada M.Y. yara almadan kurtulurken, otomobilde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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