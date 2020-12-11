Acemler'de bir düğüm daha çözüldü - Son Dakika

Acemler'de bir düğüm daha çözüldü

11.12.2020 00:57
Acemler'de bir düğüm daha çözüldü, System.String[]

Bursa trafiğinin en önemli kilit noktalarından olan Acemler Kavşağı'nda trafik akışının daha da hızlanması için birbirinden farklı uygulamaları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre yolundan İzmir yoluna bağlantı kolundaki şerit sayısını da ikiye çıkardı.

Bursa trafiğinin en önemli kilit noktalarından olan Acemler Kavşağı'nda trafik akışının daha da hızlanması için birbirinden farklı uygulamaları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre yolundan İzmir yoluna bağlantı kolundaki şerit sayısını da ikiye çıkardı.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon verimliliği gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler'e nefes aldıracak bir projeyi daha devreye aldı. İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 10-12 daha fazla yoğunluğun olduğu Acemler'de daha önce İzmir yolundan çevre yoluna dönüş koluna iki şerit ilavesi yapan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle dönüş kolunda saatte 1000 araçlık geçiş kapasitesi artışı sağlamıştı. Şimdi de özellikle sabah ve akşam pik saatlerde çevre yolundan İzmir yoluna bağlantıda yaşanan uzun araç kuyruklarının önüne geçmek için yapılan çalışma kapsamında çevre yolu İzmir gidiş istikameti 1 şeritten 2 şeride çıkarıldı. Böylelikle Avrupa Konseyi Bulvarı üzerindeki araç kuyruklarının önüne geçilirken, yol üzerindeki BUSKİ girişi de kapatılarak, çaprazlama problemi ortadan kaldırılarak akışkanlık sağlandı. Kavşak kolundaki kuyruklanmadan kaynaklanan bekleme süresi asgariye inerek, çevre yolunu kullanan sürücülerin seyahat süreleri de kısalmış oldu.

Yatırımlar hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyanın ekonomik anlamda zorlandığı pandemi sürecine rağmen, özellikle ulaşım yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini söyledi. 'Yol medeniyettir' diyerek son 3 yılda ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, bugüne kadar 450 kilometre asfalt, 951 kilometre sathi kaplama, 13 tane köprü yapımını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Özellikle kent içi trafikte en fazla konuşulan noktalardan Acemler'de yoğunluğu azaltmak amacıyla yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Acemlerdeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla bölgede hummalı bir çalışma var. Hayran Caddesi ile alakalı genişletme çalışmaları ve otopark çalışması devam ediyor. Stadyumun güney kuzey doğu kısmında 15 bin 450 metrekare alanda kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanı çalışmaları hızla devam ediyor. BUSKİ tarafındaki lupta genişletme çalışmalarını da tamamladık. Yolun iki şeride çıkarılmasıyla Çevre Yolundan İzmir Yolu'na bağlanmak için bekleyen araçların oluşturduğu yoğunluk önemli ölçüde kalktı. Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acemler'de bir düğüm daha çözüldü - Son Dakika


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