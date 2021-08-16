Acemler'de trafik düzenlemesi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Acemler Kavşağı Hayran Cadde-Oulu Cadde kesişiminde yapılacak kazı-dolgu, asfalt kaplama, alt yapı deplaseleri, bordur tretuvar ve parke çalışmaları sebebiyle bugün (pazartesi) saat 16: 00'dan itibaren yol aktarımı yapılacak. Çalışma nedeniyle Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nden Acemler kavşağına çıkış ve Çevre yolundan geliş Hayran Cadde'ye dönüş ile Mudanya Cadde (Ankara istikameti) Hayran Cadde ve Zübeyde Hanım Caddesi girişi trafiğe kapatılacak. - BURSA