Acemler Kavşağı'nın trafik yükünü hafifletecek köprü ve bağlantı yolları açıldı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Acemler Kavşağı'nın yükünü hafifletmek için projelendirdiği köprü ve bağlantı yolları törenle açıldı.

İzmir Yolu ve Mudanya istikametinden gelen araçların Acemler'de oluşturduğu yükü azaltmak için Mudanya Kavşağı'nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler'e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan sağlayacak köprü ve bağlantı yollarındaki çalışmalar tamamlandı.

Bölge trafiğine nefes aldıracak köprü ve bağlantı yolu, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Aktaş, özellikle ulaşım sorununun çözümü için büyük bir çaba harcadıklarını ifade etti. AK Parti'li kadrolar olarak Bursa'ya dair heyecanları olduğunu dile getiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihin ve yeşilin şehri Bursa'yı aslına rücu ettirmek, bu manada güzellikleri artırmak ama özellikle başta ulaşımla alakalı rahatlamayı sağlamakla için heyecanımız var. Çok önemli yatırımları bu manada gerçekleştireceğiz. Peşi sıra hepsi geliyor. Bazen temel atmalarla bazen de açılışlarla bu süreçleri taçlandırmış olacağız. Kısa bir süre önce ifade ettik ve yine kısa bir süre önce de ihalesini yaptık, 430 araçlık filomuza 85 araç daha geliyor. Sinyalizasyon optimizasyonunda da son aşamalardayız.

Sefer aralıklarını 3,5 dakikadan 2 dakikaya düşürecek çalışmada inşallah ekim sonu kasım başı itibarıyla mesafe katetmiş olacağız. Bugüne kadar 33 aylık süreçte, 460 kilometre sıcak asfalt, 828 kilometre saati kaplama, 1 milyon 861 ton ocak malzeme temini ve nakli, 140 kilometre oto korkuluk, 407 bin metrekare parke, 714 bin metrekare parke temini, 223 bin 550 metre bordür, 13 adet köprü ve sanat yapısını Bursa'mıza kazandırdık."

Aktaş, hizmete açılan Mudanya Kavşağı köprü ve bağlantı yolları birinci etabının özellikle Acemler trafiğine önemli bir nefes aldıracağını vurguladı.

Acemler'deki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla bölgede hummalı bir çalışma olduğunu bildiren Aktaş, "Hayran Caddesi ile alakalı genişletme çalışmaları ve otopark çalışması devam ediyor." dedi.

Stadyumun civarında 15 bin 450 metrekare alanda kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanı çalışmalarının da hızla devam ettiğini aktaran Aktaş, "Alan içinde 15 otobüs ve bir taksi peronu ile 272 araçlık otopark olacak. Çok kısa zaman içinde ihaleye çıkıyoruz. Hayran Caddesi'ni tüp geçitle Oulu Caddesi'nden İzmir Ankara Caddesi'ne bağlamış olacağız. Yine BUSKİ tarafındaki lupta genişletme çalışmaları yapılıyor. Buranın ikinci etabını da tamamlanmış olduğunda göreceksiniz ki o zaman Acemler'de trafik daha da rahatlamış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Mudanya Kavşağı köprü ve bağlantı yolu trafiğe açıldı. Makam aracının direksiyonuna geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yeni yolu kullanan ilk sürücü oldu.