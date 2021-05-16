Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek - Son Dakika

Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek

16.05.2021 14:32
Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'nın yüklerini azaltmak için projelendirdiği K5 Şehitlik Köprüsü, Acemler ve Odunluk Köprülerine önemli bir alternatif olurken, köprünün Hayran Caddesi'ne bağlantısıyla ilgili çalışmalar hızla sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'nın yüklerini azaltmak için projelendirdiği K5 Şehitlik Köprüsü, Acemler ve Odunluk Köprülerine önemli bir alternatif olurken, köprünün Hayran Caddesi'ne bağlantısıyla ilgili çalışmalar hızla sürüyor.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler'e nefes aldıracak bir projeyi daha Bursa'ya kazandırıyor. İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 10-12 daha fazla yoğunluğun olduğu Acemler'de daha önce kavşak dönüş kollarına ilave şehit uygulamaları gerçekleştiren, Mudanya Kavşağı'nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler'e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan sağlayacak köprü ve bağlantı yollarını hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Deresi üzerine yeni bir köprü kazandırdı.

Önemli bir alternatif

Osmangazi ve Nilüfer İlçelerini birbirinden ayıran Nilüfer Deresi üzerinde, İzmir Yolu Caddesi ile Dikkaldırım Caddesi arasında, Bursa Büyükşehir Stadyumunun Batı kesiminde konumlandırılan köprü 2 x 3 şerit olarak inşa edildi. Taşıt yolunun yanı sıra gidiş dönüş bisiklet yolu ve geniş yaya kaldırımları da bölgeler arası yaya ve bisiklet trafiğini güvenli hale getirmek üzere proje kapsamında hayata geçirildi. Hayran Caddesi ile Şehitlik ve Akademi Caddeleri arasında mevcut koridorlara alternatif yeni bir geçiş imkanı sağlayacak olan K5 Şehitlik Köprüsü, ayrıca Acemler Köprüsü ile Odunluk Köprüsüne önemli bir alternatif olarak, Osmangazi ve Nilüfer İlçelerinin önemli çekim noktalarını birbirlerine doğrudan bağlayacak. Bu sayede Acemler Kavşağı ve Orhaneli Kavşağı üzerindeki trafik yükü hafifleyecek, aynı zamanda Bursaspor Acemler İstasyonu yanında yapımı devam eden Toplu Taşıma aktarma merkezi, bu köprü sayesinde tüm kente doğrudan erişim sağlayabilecek. Bununla beraber Hat Caddesi bağlantısının da oluşturulmasıyla Zübeyde Hanım Caddesi de bu yol ağına bağlanarak kent içi trafikte önemli ölçüde bir rahatlama sağlanmış olacak. Yapımı tamamlanan köprünün, Hayran Caddesi'ne bağlantısını sağlayacak yoldaki çalışmalar da hızla devam ediyor. - BURSA

Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek
Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek
Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek
Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek
Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek
Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek
Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Şehit, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acemler'in yükü yeni köprüyle hafifleyecek - Son Dakika


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