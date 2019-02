Acemler Projesi Görücüye Çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , iş adamlarına Acemler kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak projesi başta olmak üzere Bursa 'yı geleceğe taşıyacak çalışmalarını anlattı.Başkan Alinur Aktaş, Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği'nin sinerji toplantısına konuk oldu. Almira Otel'deki toplantıda işadamlarına bir sunum yapan Başkan Aktaş, son 15 ayda hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı, önümüzdeki dönem için planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Acemler kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak projesinin maketi, işadamları tarafından dikkatle incelendi. Maket üzerinde projenin detaylarını işadamlarıyla paylaşan Başkan Aktaş, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğinden yüzde 10 daha fazla yoğunluğun yaşandığı Acemler'deki sıkıntıyı bu projeyle önemli ölçüde çözeceklerini söyledi. Acemler damarının şuan tamamen tıkalı olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Yeni dönemde 59 tane daha akıllı kavşak yapılacak ve bunların 18'i ilçelerde olacak. Bursa'nın Acemler damarı tamamen tıkalı. Çünkü birçok hareketli yol burada toplanıyor, toplanan yol da takdir edersiniz ki kaldırmıyor. O bölgede bulunan stadyum ve yapımı devam eden hastaneyi de düşündüğümüzde acil bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Burada bir direksiyonel kavşak yapılacak ve farklı kaçış noktaları olacak. Bu sayede ister istemez yavaşlamalar olmayacak. Hepsi tek tek ölçüldü, hesaplandı. Nihayetinde seçim sonrası ilk girişim yapacağımız yerlerden biri burası olacak. Arka taraflarında kalan Odunluk, Çamlıca mahalleleri büyüyor. Otomatik olarak yeni binaların devreye girmesiyle beraber ciddi sıkıntılı bir süreç ortaya çıkacak" diye konuştu.Hedef 1 milyon yolcuSon 15 ayda su fiyatlarında yüzde 30 raylı sistemle ulaşımda yüzde 27'ye varan indirimlerin vatandaş cephesinde olumlu bir karşılık bulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Yaptığımız indirimlerle birlikte 2017 Aralık ile 2018 Aralık arasındaki toplu taşıma raylı sistemde yüzde 18 artmış. Ulaşımı daha da rahatlatmak adına şu anda sinyalizasyon revizyonu yapıyoruz. Yeni makas atıyoruz. Bir aydır çalışmalar sürüyor ve toplamda 1,5 yıl sürecek. Çünkü çalışmaları sadece gece 1 ile sabah 5 arasında yapabiliyoruz. Bu da 130 -140 milyonluk bir yatırım. Çalışmaların sonunda aynı hatlarda, 54 kilometrelik hatta taşıdığımızın yüzde 55 - 60 daha fazla yolcuyu taşıyacağız. Çünkü bizim 2035 hedefimizde otobüsle taşıma yüzde 45 artacak, raylı sistemde 4,5 kat artacak. Günde 1 milyondan fazla yolcu taşımış olacağız" dedi.Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde raylı sistemle taşıma çok daha yaygın olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Bursa olarak raylı sistem ağını genişletmek zorunda olduklarını kaydetti. Bu konuda kısa, orta ve uzun vadeli tüm planlarını hazırladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Raylı sistemlerde mevcut hattımız Kestel 'den başlıyor, Acemler'e geldiğinde ikiye ayrılıyor biri emekte diğeri üniversitede sonlanıyor. Bir de T2 ve T3 hattımız var. Bu hatlar üzerinde şu anda bir revizyona gidiyoruz, revizyon tamamlandığında yüzde 55-60 daha fazla yolcu taşıma imkanına sahip olacağız. Bursa'nın 1355 yataklı en büyük hastanesi yapılıyor. Şehir hastanesine raylı sistemi birleştirmek için 5,5 km'lik bir hat planladık. İkinci olarak Üniversite hattının Görükle ile birleştirilmesi lazım. orada 50 bin kişilik bir hayat var. T2'nin de sisteme entegre edilmesi gerekli. Bundan sonraki planlar ise Gürsu 'dan başlayıp, Acemler'e oradan Çalı'ya giden hat, diğeri de Demirtas'tan başlayıp, kuzey doğu - güney batı aksında yeni gelişim bölgesinde 20.7 kilometrelik bir hat. Bunlarla beraber 2018'de mevcut taşıma günlük 286 bin iken, 2035 yılında bu rakam 1 milyon 352 bin olacak. Bütün enerjimizi buralarda yeni güzergahlar açmak ve kamulaştırmalar yapmak için harcamak durumundayız" diye konuştu.Bursa'ya güveniyorumYollar, yeni bağlantılar, transit merkezleri, park et, devam et noktaları bisiklet yolları gibi ulaşım projelerinin yanında, yüksek katma değerli üretim yapan sanayiden turizme kadar her alanda önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:"Çok samimi söylüyorum, Bursa'ya güveniyorum. Bursa dinamik bir şehir. Bu dinamiği doğru manada kullanabilirsek, tarımda, sanayide, turizmde, ekonomide Bursa çok ciddi şekilde harmanlanabilir. Bursa'yı daha iyi standartlara getirmek durumundayız. İstişare etmeyeceğimiz, görüşmeyeceğimiz kimse yok. Belediye Başkanları bir siyasi parti aracılığıyla seçilir ama seçildikten sonra tüm şehrin başkanıdır. Şehir 1 tane. Hepimiz aynı gemideyiz. Gerek büyükşehir, gerek 17 ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleriyle el birliğiyle doğru istikamette yürümeye devam edeceğiz."Büyük fırsatGESİAD Başkanı Kerim Demiral da yaptığı konuşmada, Bursa'nın büyük bir fırsatın eşiğinde olduğunu söyledi. Demiral, "Bundan önceki yöneticiler ve idareciler bu şehri belli bir aşamaya getirdi. İyisiyle kötüsüyle üstüne düşeni yaptı. İlginç olan şey şu, Bursa için öyle bir zamana ve öyle bir ana denk geldik ki, Bursa bu sahip olduğu değerleri iyi kullanırsa, büyük bir dünya kenti olacak. Önümüzdeki birkaç yılı veya 8-10 yılı iyi kullanamazsa bu fırsat kaçacak. Çünkü Bursa hızla büyüyen bir şehir. Değerlerine konsantre olmazsa çarpık büyüyecek. Değerlerinin farkında olarak planlı ve cesur büyürse dünyada örnek olacak bir şehir. Bu potansiyele sahip" dedi.GESİAD Başkanı Demiral, Başkan Aktaş'a teşekkür plaketi verirken, Başkan Aktaş da derneğe yeni üye olanlara rozetlerini taktı. - BURSA