Son Dakika Haberleri: Acemler projesi görücüye çıktı

Acemler projesi görücüye çıktı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GESİAD üyelerine, başta Acemler kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak projesi olmak üzere, Bursa'yı geleceğe taşıyacak çalışmalarını anlattı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GESİAD üyelerine, başta Acemler kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak projesi olmak üzere, Bursa'yı geleceğe taşıyacak çalışmalarını anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:05 

Genç Sanayici Ve İşadamları Derneği, Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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