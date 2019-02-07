Acemler projesi görücüye çıktı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GESİAD üyelerine, başta Acemler kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak projesi olmak üzere, Bursa'yı geleceğe taşıyacak çalışmalarını anlattı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GESİAD üyelerine, başta Acemler kavşağına yapılacak direksiyonel kavşak projesi olmak üzere, Bursa'yı geleceğe taşıyacak çalışmalarını anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:05
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