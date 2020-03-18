Acemler, trafik yükünden arındırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Acemler, trafik yükünden arındırılıyor - Son Dakika

Acemler, trafik yükünden arındırılıyor

6 saat önce

Acemler, trafik yükünden arındırılıyor Büyükşehir, Acemler Kavşağı'nın Çevreyolu bağlantı koluna 2 şerit daha ilave ediyor Bursa'da günlük ortalama araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'nın yükünü azaltmak için yaklaşık 3 ay önce Mudanya...

Acemler, trafik yükünden arındırılıyor

Büyükşehir, Acemler Kavşağı'nın Çevreyolu bağlantı koluna 2 şerit daha ilave ediyor

BURSA - Bursa'da günlük ortalama araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile fazla olduğu Acemler Kavşağı'nın yükünü azaltmak için yaklaşık 3 ay önce Mudanya Kavşağı İzmir yolu bağlantı kolunu trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Acemler Kavşağı'nın Çevreyolu bağlantı koluna 2 şerit daha ilave ediyor. Acemler Kavşağı'nda sürdürülen şerit genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlemeler tamamlandığında kavşağın çile olmaktan çıkacağını, düzenli bir trafik akışına sahne olacağını söyledi.

Bursa'da ulaşım meselesinin ortadan kaldırılması maksadıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler'in yükünü azaltacak bir çalışmanın daha startını verdi. Orhaneli Kavşağı, Dikkaldırım ve Hüdavendigar mahalleleri, Akademik Odalar Yerleşkesi ve bölgedeki AVM'lerden çıkan araçların Acemler Kavşağı'nı kullanmadan İzmir yoluna bağlantılarını sağlamak için yapılan Mudanya Kavşağı dönüş kolu yaklaşık 3 ay önce trafiğe açılmıştı. Böylece Acemler Kavşağı'na gelen trafik yükünü bir miktar azaltan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çevre yoluna bağlantı için uzun kuyruklar oluşturan araç meselesine çare buluyor. İzmir istikametinden gelip, çevre yoluna bağlantı için Acemler Kavşağı'na dönen araçların kullandığı tek şeritlik dönüş kolu 3 şeride çıkarılıyor. Kavşak kolu çıkışında sinyalizasyon çalışması yapılarak trafik akışı sağlanacak ve trafik depolanma alanı kavşak kolu içinde yapılacak. Böylelikle çevre yoluna dönecek araçların oluşturduğu yoğunluk ortadan kalmış olacak.

Acemler'e nefes

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler Kavşağı'nı kullanan araç sayısının 210 bini aştığını, bu yoğunluğu önlemek için farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Daha önce Mudanya Kavşağı'na ilave edilen dönüş konulunun bir miktar yoğunluğu azalttığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Acemler ile alakalı daha önce direksiyonel kol uygulamasından bahsetmiştik. Yaptığımız araştırma neticesinde gördük ki daha az maliyetle bu işi halledebiliyoruz. Burayı tek başına düşünmemek lazım. Acemler kadar Adliye Kavşağı da Yakın Doğu dönüş kolları da Ata Bulvarı'nın tamamlanması da önemli. Bunlar birbirine bağlı çalışmalar. Bu anlamda, Acemler'i rahatlatacak bir süreç belirledik. Bunlardan bir tanesi, 6 aşamalı plandan ilki olan Acemler Kavşağı'nın Kuzey Doğu aksı dönüş lupundaki şeridin 1'den 3'e çıkartılması işlemidir. Büyükşehir, BUSKİ ve UEDAŞ ekipleri aynı anda çalışıyor. Bir miktar trafik yavaşlıyor ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah, çalışmalar tamamlandığında Acemler'in çile olmaktan çıktığı bir ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Acemler, trafik yükünden arındırılıyor

İstanbul, Mudanya, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:47 Kaynak: İHA

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