Son Dakika Haberleri: Acemli kasaplar hastanelik oldu
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Acemli kasaplar hastanelik oldu

1 saat önce

Samsun'da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.

Acemli kasaplar hastanelik oldu, System.String[]
Samsun'da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.

Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ye kazara kendilerini kestiler, yada kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yara sürüklenmeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline akın ettiler. - SAMSUN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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